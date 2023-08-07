Знадобиться всього три компоненти: як зробити вдома потужний дезінфікуючий засіб

Його можна використовувати практично на будь-якій поверхні будинку

У різних куточках квартири можуть накопичуватися бактерії, особливо на кухні та у ванній кімнаті, тому поверхні необхідно періодично обробляти дезінфекційним засобом. Але необов’язково купувати його. Набагато безпечніше й економніше зробити його в домашніх умовах.

У матеріалі OBOZREVATEL розказано, за допомогою яких трьох доступних компонентів можна зробити потужний засіб, який за ефективністю точно не поступатиметься "магазинному".

Як зробити дезінфекційний засіб

Візьміть флакон з розпилювачем, наповніть його наполовину медичним спиртом, додайте 25 мл оцту і 25 крапель ефірної олії, яка вам найбільше подобається. Але найкраще віддавати перевагу оліям з антибактеріальними властивостями, наприклад, евкаліпту або щось з цитрусовими. Таким чином, спрей вийде не тільки ефективним, але і з приємним ароматом.

Закрийте пляшку, струсіть, щоб компоненти перемішалися і можна використовувати засіб. Такий дезінфектор підходить практично для всіх поверхонь, крім гранітних та мармурових.

Нанесіть спрей на забруднену ділянку, зачекайте 30-40 секунд і за допомогою губки або ганчірки заберіть залишки. Оцет, що входить до складу дезінфекційного засобу, добре розчинить жир і бруд.

"Телеграф" писав раніше, як очистити кухонну плиту від жиру лише за кілька хвилин. Господиням підказали корисну хитрість.