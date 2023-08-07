Бур’яни зникнуть назавжди: вилийте на них цю суміш

Бур’яни доставляють дачникам масу незручностей

Бур’яни, на відміну від культурних рослин, не дуже вибагливі та здатні виживати за будь-яких умов. Через цю особливість боротися з бур’яном на ділянці дуже важко. З весни й до закінчення сезону дачники виполюють та виводять "хімією" бур’яни, але вони продовжують рости.

Особливо важко вивести на ділянці осот, кульбаби та снітицю. У цих рослин сильна коренева система. Повністю викорінити ці бур’яни допоможе розчин, який можна приготувати будь-який дачник.

Як позбутися бур’янів на городі

Знадобиться:

оцет — 200 мілілітрів;

рідке мило – 100 грамів;

вода — 1 літр;

сіль — 100 грамів.

Всі інгредієнти ретельно перемішайте та вилийте на бур’яни у спекотну сонячну погоду. Потім накрийте ділянку з бур’янами щільною чорною плівкою.

Через 2-3 дні плівку можна знімати. Бур’яни будуть знищені аж до кінчиків коріння й більше не заважатимуть на ділянці.

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