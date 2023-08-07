Бур’яни зникнуть назавжди: вилийте на них цю суміш
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Бур’яни доставляють дачникам масу незручностей
Бур’яни, на відміну від культурних рослин, не дуже вибагливі та здатні виживати за будь-яких умов. Через цю особливість боротися з бур’яном на ділянці дуже важко. З весни й до закінчення сезону дачники виполюють та виводять "хімією" бур’яни, але вони продовжують рости.
Особливо важко вивести на ділянці осот, кульбаби та снітицю. У цих рослин сильна коренева система. Повністю викорінити ці бур’яни допоможе розчин, який можна приготувати будь-який дачник.
Як позбутися бур’янів на городі
Знадобиться:
- оцет — 200 мілілітрів;
- рідке мило – 100 грамів;
- вода — 1 літр;
- сіль — 100 грамів.
Всі інгредієнти ретельно перемішайте та вилийте на бур’яни у спекотну сонячну погоду. Потім накрийте ділянку з бур’янами щільною чорною плівкою.
Через 2-3 дні плівку можна знімати. Бур’яни будуть знищені аж до кінчиків коріння й більше не заважатимуть на ділянці.
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