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Будьте насторожі: двох знаків Зодіаку можуть підло обдурити вже найближчим часом

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Овнів та Скорпіонів можуть чекати фінансові втрати
Овнів та Скорпіонів можуть чекати фінансові втрати

Їм варто бути дуже обережними цього тижня

Другий тиждень серпня може обернутися великими фінансовими неприємностями одразу для двох знаків Зодіаку — їх можуть обдурити, підставити чи зрадити, через що постраждає їхнє матеріальне становище.

Цими знаками Зодіаку є Овен і Скорпіон, попереджає фінансовий гороскоп Таро, складений на тиждень до 13 серпня включно.

Овнам випала перевернута Жриця

У прямому положенні це вельми непогана карта, однак у перевернутому вигляді вона попереджає, що цього тижня у Вас може статися смуга невдач, хтось може захотіти Вас "підсидіти", а інтуїція може сильно підвести. Намагайтеся поки не приймати важливих рішень, великий шанс помилитися.

Скорпіонам випала перевернута Трійка мечів

У цьому положенні карта попереджає, що цього тижня Вам, можливо, доведеться серйозно турбуватися через гроші, — Ваші партнери з бізнесу можуть Вас обдурити і Ви можете втратити роботу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку у фінансовому плані до кінця року.

Також Вам може бути цікаво, які звички можуть залучити до Вашої домівки багатство.

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