Будьте насторожі: двох знаків Зодіаку можуть підло обдурити вже найближчим часом

Їм варто бути дуже обережними цього тижня

Другий тиждень серпня може обернутися великими фінансовими неприємностями одразу для двох знаків Зодіаку — їх можуть обдурити, підставити чи зрадити, через що постраждає їхнє матеріальне становище.

Цими знаками Зодіаку є Овен і Скорпіон, попереджає фінансовий гороскоп Таро, складений на тиждень до 13 серпня включно.

Овнам випала перевернута Жриця

У прямому положенні це вельми непогана карта, однак у перевернутому вигляді вона попереджає, що цього тижня у Вас може статися смуга невдач, хтось може захотіти Вас "підсидіти", а інтуїція може сильно підвести. Намагайтеся поки не приймати важливих рішень, великий шанс помилитися.

Скорпіонам випала перевернута Трійка мечів

У цьому положенні карта попереджає, що цього тижня Вам, можливо, доведеться серйозно турбуватися через гроші, — Ваші партнери з бізнесу можуть Вас обдурити і Ви можете втратити роботу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку у фінансовому плані до кінця року.

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