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Що не можна робити з полуницею перед зимівлею: вб’єте майбутній урожай

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Листя полуниці обрізати не потрібно
Листя полуниці обрізати не потрібно. Фото Freepik

Перед сезоном холодів приділіть увагу догляду за полуницею

Досвідчені дачники обрізають багато кущів на ділянці до того, як прийде зима. Однак у випадку з полуницею цей захід не є необхідним.

Не можна обрізати листя полуниці перед зимівлею, якщо вони здорові. Про це розповідає матеріал Ukr.media.

Наприкінці літа садівники розпочинають пересадку вусів полуниці, але важливо приділити увагу й іншим маніпуляціям. Від того, як ви підготуєте культуру до зими, залежить якість майбутнього врожаю.

Чи потрібно обрізати листя полуниці перед початком холодів? Якщо у полуниці здорове листя без пошкоджень та захворювань, то обрізка не потрібна.

Більш того, в серпні виростає листя, яке служить рослині захистом в холодний період. Навесні полуниця починає "підйом" з кореневої системи, на стан якої теж впливає листя. Так, коріння культури запасає живлення за допомогою саме осіннього листя. Рослина починає пробудження за 8-10 днів до того, як виростає нове, весняне листя.

Раніше "Телеграф" розповідав, як треба доглядати полуницю в серпні. Профілактичні заходи забезпечать шикарний урожай у наступні сезони.

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