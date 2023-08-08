Що не можна робити з полуницею перед зимівлею: вб’єте майбутній урожай

Перед сезоном холодів приділіть увагу догляду за полуницею

Досвідчені дачники обрізають багато кущів на ділянці до того, як прийде зима. Однак у випадку з полуницею цей захід не є необхідним.

Не можна обрізати листя полуниці перед зимівлею, якщо вони здорові. Про це розповідає матеріал Ukr.media.

Наприкінці літа садівники розпочинають пересадку вусів полуниці, але важливо приділити увагу й іншим маніпуляціям. Від того, як ви підготуєте культуру до зими, залежить якість майбутнього врожаю.

Чи потрібно обрізати листя полуниці перед початком холодів? Якщо у полуниці здорове листя без пошкоджень та захворювань, то обрізка не потрібна.

Більш того, в серпні виростає листя, яке служить рослині захистом в холодний період. Навесні полуниця починає "підйом" з кореневої системи, на стан якої теж впливає листя. Так, коріння культури запасає живлення за допомогою саме осіннього листя. Рослина починає пробудження за 8-10 днів до того, як виростає нове, весняне листя.

Раніше "Телеграф" розповідав, як треба доглядати полуницю в серпні. Профілактичні заходи забезпечать шикарний урожай у наступні сезони.