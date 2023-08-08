Аж до зрад і розриву: цим знакам Зодіаку карти Таро пророкують проблеми у відносинах у серпні

На них чекають сварки та з’ясування стосунків

Останній місяць літа принесе проблеми в особистому житті одразу для трьох знаків Зодіаку — в них можуть статися конфлікти, сварки, зради і навіть розрив відносин.

Цими знаками є Овен, Близнюки та Стрілець, говорить любовний гороскоп, складений за картами Таро на серпень 2023 року.

Овнам випав Диявол

Це одна з найгірших карт у колоді, особливо при розкладі на стосунки, — вона говорить про пристрасть, яку супроводжує обман, аб’юз, токсичність, маніпуляції, сумнівні зв’язки та зради.

Близнюкам випав перевернутий Король мечів

У цьому положенні карта попереджає, що хтось у Ваших стосунках може дурити іншого, маніпулювати та критикувати його. Це може призвести до швидкого розриву.

Стрільцям випала перевернута Королева мечів

У серпні у Вас можуть виникнути проблеми у відносинах, Ви можете розчаруватися у коханні, зіткнутися зі зрадою та опинитися на межі розриву.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку у фінансовому плані за картами Таро в серпні.