На жаль: від цих знаків Зодіаку цього тижня відвернулася вдача

На них чекають неприємні сюрпризи

Другий тиждень серпня може ознаменуватися проблемами та несправедливістю одразу для трьох знаків Зодіаку.

Удача тимчасово відвернулася від таких знаків як Терези, Водолій та Риби, говорить гороскоп Таро, складений на тиждень до 13 серпня включно.

Терезам випала перевернута Трійка кубків

Зазвичай це гарна карта, але перевернутою вона попереджає, що успіх буде грати проти Вас і щось, що Ви задумали, закінчиться не з тим результатом, якого Вам хотілося б. Також хтось може вчинити підлість щодо Вас.

Водоліям випала перевернута Десятка пентаклів

Зазвичай ця карта обіцяє процвітання, але в перевернутому вигляді є попередженням, що Ваше благополуччя може бути під загрозою. Поки що краще не приймати важливих рішень, не підписувати документи і не вкладати гроші.

Рибам випало перевернуте Правосуддя

Цього тижня удача грає проти Вас, і Ви можете зіткнутися з несправедливістю щодо себе. Краще поки постарайтеся не вплутуватися в конфлікти і нічого нікому не доводити — результат Вам не сподобається.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в коханні до кінця місяця.