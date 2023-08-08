Покращує ґрунт і відлякує паразитів: яка рослина знадобиться на дачній ділянці

Висадіть гірчицю на городі або в саду, ви будете приємно вражені ефектом

Вирішити проблему із шкідниками на дачній ділянці можна без хімікатів. У цьому допоможе одна рослина, яка, до того ж, сприятливо позначиться на стані ґрунту.

Досвідчені дачники використовують не лише гірчичний порошок, а й саму гірчицю у своїх цілях. Про це розповідає "Земляк".

Рекомендується висаджувати гірчицю на ділянках з картоплею, помідорами та перцями. Рослина покращить ґрунт, зробивши його м’яким. Крім того, гірчиця допоможе впоратися зі шкідниками, включаючи капустянку, дротяника і слимаків, а в теплиці відлякає всіх комах, що поїдають листя.

Найпростіший спосіб — використовувати гірчицю як сидерат. Білу гірчицю висаджують після збирання врожаю. Культура переживе перекопування восени та зимові морози. Навесні просто скосіть рослину і знову перекопайте землю.

Другий варіант застосування гірчиці – саморобний розчин проти комах-шкідників. Для цього використовуйте співвідношення 50 г на 5 л води. Через три дні настій буде готовим. До рідини додають ще 5 л чистої води та близько 100 г господарського мила. Отриманим засобом обприскують рослини.

Раніше "Телеграф" розповідав, що робити дачникам на городі у серпні. Окрім збирання врожаю є ще робота.