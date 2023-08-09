Таких одразу п’ять: які знаки Зодіаку можуть втратити гроші цього тижня

Доведеться затягнути пояси

У другий тиждень серпня 2023 року багато хто може зіткнутися з провальними проектами, матеріальними труднощами та фінансовими проблемами.

Це стосується таких знаків Зодіаку як Рак, Лев, Терези, Скорпіон та Стрілець, говорить фінансовий гороскоп Таро, складений на тиждень по 13 серпня включно.

Ракам випала перевернута Сімка жезлів

Ви не зможете правильно організувати свою роботу та відстояти точку зору, що може принести проблеми та невдачі. Подумайте, які висновки можна зробити з ситуації, що склалася.

Левам випала Десятка мечів

Ця карта попереджає про руйнування, депресію, крах планів, проблеми з грошима, програні суперечки. Але не сильно засмучуйтеся, оскільки вона також обіцяє швидкий кінець чорної смуги після цього. Адже найтемніша ніч перед світанком, пам’ятаєте?

Терезам випав Самітник

Самітник вищий за мирські блага (серед яких і гроші), і попереджає, що на Вас може чекати просте аскетичне життя, фінансові обмеження, зниження доходів та анулювання ділових домовленостей.

Скорпіонам випала перевернута Трійка мечів

Цього тижня Вам доведеться турбуватися через гроші, і не дарма — Ваші бізнес-партнери можуть Вас обдурити, і Ви можете втратити роботу.

Стрільцям випала перевернута Сімка пентаклів

Найближчими днями у Вас можуть виникнути труднощі фінансового характеру, може підвести здоров’я, а також статися якесь побутове розчарування. Краще постарайтеся уникати поки що ризиків і авантюр, щоб випадково не погіршити ситуацію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця серпня за картами Таро.