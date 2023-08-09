Так робить кожен другий: поширена помилка, через яку холодець виходить мутним і несмачним

Зварити прозорий холодець нескладно, проте слід знати деякі нюанси

Смачний холодець, наряду із соковитими голубцями, багато для кого є продуктом, який готується виключно на застілля. Рідше, але буває, що його готують як щоденну їжу. Найвище цінується холодець, який виходить і смачним, і прозорим.

Але часто тільки досвідчені кулінари знають, як приготувати холодець, щоб він не був каламутним. Подробиці розповіли на ProstoWay.

У випадку з холодцем його прозорість залежить від багатьох факторів. Перш за все, потрібно правильно вибрати м’ясо, а також правильно його обробити перед початком приготування. Найчастіше холодець готують зі свинини чи яловичини, іноді додають птицю. Для кращого желювання обирають частини зі шкірою та хрящами — в них багато колагену.

Як приготувати прозорий бульйон для холодцю?

М’ясо, обране для холодцю, слід попередньо замочити на кілька годин. Потім його треба ретельно промити та пошкребти частини, на яких є шкіра.

Потім м’ясо ставимо варити. Після закипання зливаємо воду, промиваємо каструлю під проточною водою. Потім наливаємо чисту воду та томимо м’ясо 5-6 годин на повільному вогні.

Овочеву складову бульйону — цибулю, моркву та корінь селери додають наприкінці варіння. Холодець варять з ними ще близько години. За 30 хвилин до кінця варіння слід додати спеції. Вони повинні бути цілими шматочками, а не мелені.

Після закінчення варіння бульйон декілька разів проціджуємо через марлю. Лише після цього можна заливати.

Якщо бульйон все ж помутнів, у воду можна додати суміш із 0,5 склянки холодної води та двох збитих білків. Також мутність прибере шматочок льоду та лимонна кислота. Ми ділились простим методом перевірки олії на якість.