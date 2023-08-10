Що не потрібно робити з листям полуниці у серпні: готуємось до заморозків

Листя, не пошкоджені хворобами, обрізати не потрібно

Завершення літа та настання осені означають не тільки правильний полив полуниці, але також час для пересадки вусів та турботу про неї. Усі дії, які ви здійсните у серпні, будуть спрямовані на забезпечення успішної зимівлі рослин та підготовку до майбутнього врожаю наступного року.

Деякі люди починають у цей період видаляти з полуниці листя. Але чи варто це робити? Якщо листя на рослинах здорове, то їх обрізання не є необхідністю, пише ukr.media.

Чому не варто видаляти листя полуниці на осінь

Це особливо важливо в цьому місяці, коли нове листя починає рости і захищати рослину перед настанням зими. Для того, щоб полуниця добре підготувалася до зими, листя має залишатися на ньому до початку снігопадів.

Навесні рослина прокидається, починаючи з кореневої системи, стан якої залежить від присутності листя. Осіннє листя дозволяє корінням запастися харчуванням, і навесні кущ почне прокидатися за 8-10 днів до появи нового листя. Тому листя, не пошкоджене хворобами, обрізати не потрібно.

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