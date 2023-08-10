Отримаєте гору величезних томатів: якими саморобними розчинами поливати рослину

Досвідчені дачники поливають томати не просто водою

Без правильних добрив неможливо одержати великий урожай томатів. Помідори потребують підгодівлі на всіх етапах зростання.

Щоб збільшити плодоношення та виростити величезні плоди, помідори поливають двома саморобними засобами. Про це пише "Земляк".

Перший варіант обробки томатів для підвищення врожайності вимагає одного ключового інгредієнта – борної кислоти. Городникам потрібно змішати 5 г борної кислоти з 10 л води. Отриманим розчином поливайте культуру. Таке підживлення збільшить розмір плодів.

Друге добриво, необхідне томатам, вимагатиме іншого аптечного препарату. Йдеться про йод, який теж сприятливо позначиться на розвитку рослини та допоможе отримати врожай здорових і величезних овочів. Для цього просто розведіть 1 краплю йоду в 3 л води, а потім поливайте цією сумішшю помідори.

Раніше "Телеграф" розповідав, через що помідори можуть почорніти. Досвідчені дачники користуються перевіреними засобами проти фітофтори – поширеної інфекції, яка атакує томати. А ще ми писали, як за допомогою незвичайного трюку городники прискорюють дозрівання помідорів просто на грядках.