Влаштуйте вдома "пастки": як раз і назавжди прогнати міль із квартири

Міль знищує і меблі, і продукти, і одяг

З проблемою появи молі у квартирі, мабуть, багато хто стикався, бо цей шкідник — частий гість у житлових приміщеннях. Її личинки можуть з’явитися в сипучих продуктах, вони швидко розмножуються та заполонюють кухонні шафки.

У матеріалі Рorady.interia підказано кілька лайфхаків, які допоможуть швидко позбавитися молі, без "хімії", а за допомогою простих народних засобів.

Як позбутися молі

Насамперед, проводіть у квартирі, особливо на кухні, регулярне прибирання. Якщо ви помітили сліди харчової молі в продуктах, їх потрібно терміново викидати. Запам’ятайте, що крупи, макарони, сухофрукти, горіхи та інше краще зберігати у закритих тарах. Якщо у вашому будинку завелася міль, тоді спробуйте її позбутися наступними способами:

Яблучний оцет. Візьміть трохи оцту (також підійде сухе вино) і налийте в банку чи глибоку миску. Цей аромат приємний для комах і їх притягуватиме. Через пару годин метелики потонуть у вашій посудині;

Лавровий лист та перець. Покладіть у кухонних шафках, де завелася міль, лаврові листи та запашний перець, вони своїм запахом відлякають шкідників.

Ефірні масла. Точно такий ж ефект мають ефірні олії, міль піде раз і назавжди, якщо на кухні пахне лавандою, гвоздикою або олією чайного дерева.

Шкірка цитрусових. Візьміть відходи від апельсина, лимона або мандарину, підсушіть трохи в духовці, а потім розкладіть на місця, де є міль. Цитрусовий запах також допоможе вивести її із квартири.

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