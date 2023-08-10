Лобода у Варшаві підтримала переселенців та привезла допомогу

У Центрі гуманітарної допомоги у Варшаві, де наразі перебуває понад 600 українців, тимчасові переселенці зустрілися з відомою українською співачкою Світланою Лободою.

"Я не можу повернути людям рідні домівки, та постаралася привезти і передати те, що може наблизити їх тимчасовий прихисток до домашнього затишку і комфорту", — написала знаменитість у себе в Instagram.

Артистка, зокрема, привезла українцям побутову техніку, спортивний інвентар та інші побутові речі.

Як видно на відео, яке співачка розмістила у соцмережі, на зустрічі було чимало людей, з якими Світлана Лобода довго спілкувалася. Присутні українці підходили обіймати її. Вона також зізналась, що на зустрічі українці довіряли їй свої особисті історії боротьби та болю.

"Здається, горе має мати межу. Та немає межі жорстокості та нелюдству нашого ворога. Я хочу подякувати кожному, кого обіймала — за силу духу, за збережене вміння любити — життя та одне одного", — написала співачка.

"Дякуємо за вашу підтримку", "Разом подолаємо все", — так відреагували дописувачі Світлани на її відвідини українців у Варшаві.

Сама Лобода окрему подяку висловила фонду Fundacja Voices from Ukraine, що проводить благодійні заходи на підтримку українців, допомагає військовим та опікується дітьми сиротами в Польщі. А також Centrum Pomocy Humanitarnej, який з перших днів повномасштабного вторгнення рф надає громадянам України прихисток.

"Тільки разом подолаємо все. Слава Україні!", — завершує свій допис співачка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про виділення Світланою Лободою квартири в Києві для багатодітної родини з зони затоплення внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС. Додатково співачка передала благодійному фонду для допомоги постраждалим 100 тисяч гривень.