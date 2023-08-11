Як зрозуміти, що картоплю пора викопувати: листя дасть "сигнал"

Якщо почати копати картоплю рано, то смачних плодів не отримаєте

Ближче до осені дачники розпочинають сезон збирання врожаю. Важливе завдання – викопати картоплю, робити це потрібно правильно.

Зрозуміти, що картопля готова до викопування, дуже просто. У цьому допоможе проста порада досвідчених городників, пише видання "Зелена садиба".

Коли викопують картоплю

На вирощування картоплі йде від 2,5 до 4 місяців. Визначити "готовність" грядок допоможуть листя. Якщо листя картоплі пожовтіло і зав’яло: рослина дає сигнал, що витрачає енергію на формування бульб. У цей час листя висихає, а стебла схиляються до землі.

Крім того, дачники можуть провести невеликий тест, щоб переконатися у сформованих коренеплодах. Для цього перевірте кілька рослин. Якщо ви легко відчуваєте бульби під землею, то сміливо починайте "розкопки".

Рекомендується викопувати картоплю в суху погоду, щоб потім, коли овочі зберігатимуться, вони не зацвілі. Використовуйте для збирання вила або лопату, викопуючи рослину на глибину близько 15 см.

Раніше "Телеграф" розповідав, урожай яких овочів збирають у серпні. Городники повинні приділити увагу огіркам, кабачкам, бурякам та часнику, інакше є ризик перезрівання.