Одна пігулка врятує квіти від зайвої вологи: що потрібно покласти у горщик

Перезволоження може призвести до загибелі квітів

При догляді кімнатних рослин іноді виникає проблема з надлишком вологи в горщиках. Попри те, що деякі рослини допомагають позбутися цвілі будинку, сама земля в горщику може "зацвісти". Якщо вчасно не позбавитись від надлишкової вологи та цвілі, у рослини можуть загнити коріння й вона загине. На щастя, є недорогий аптечний засіб, який не лише позбавить зайвої вологи, а й зробить квіти здоровішими.

Для досягнення ідеального водного балансу деякі квіткарі використовують активоване вугілля, пише "Вона". Якщо ґрунт рослини покритий шаром цвілі, саме час застосувати цей засіб.

Використовувати активоване вугілля дуже просто. Пару таблеток потрібно поламати на шматочки або потовкти в порошок, висипати в горщик і трохи присипати землею.

Антисептичні властивості активованого вугілля та його здатність поглинати вологу стримають розвиток цвілі. Якщо подрібнене активоване вугілля додати до ґрунту при пересадці квітки, вона буде захищена від появи кореневої гнилі.

Раніше "Телеграф" розповідав, як доглядати орхідею, щоб вона пишно цвіла.