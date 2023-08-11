Урожай перців зросте у рази: яким саморобним засобом удобрити рослину

Підживлення для перців легко приготувати своїми руками

Виростити гарний урожай солодкого перцю неможливо без внесення корисних добрив. Досвідчені дачники обходяться без магазинних препаратів, а готують підживлення із підручних продуктів.

Щоб виросло більше здорових та смачних перців, удобрюйте рослину саморобним настоєм. Про це розповідає матеріал "Земляка".

Болгарський перець — досить проста у догляді рослина на дачній ділянці. Як й іншим культурам, овочу потрібні різні елементи, у тому числі калій. Альтернативою калійних засобів із магазину стане розчин на основі золи, який городники легко приготують своїми руками.

Добриво для солодкого перцю

Щоб отримати ефективний засіб для підживлення перців, вам знадобиться зола та вода. Використовується співвідношення 150 мл склянки золи й 10 л води. Змішайте інгредієнти та залиште на добу, щоб зробити настій.

Отриманим розчином поливайте грядки з перцями: овоч виросте здоровим, смачним, міцним, а врожайність підвищиться у кілька разів.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим обприскувати перці, якщо помітили пожовтіння листя. Досвідчені дачники знають перевірений метод, який урятує врожай.