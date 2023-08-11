Гороскоп Таро на тиждень: Овнів чекає великий успіх, а Стрільців — зміни на краще

Розповідаємо, що чекає на всі знаки найближчим часом

Третій тиждень серпня у 2023 році не обійдеться без неприємних сюрпризів, проте багатьом принесе удачу та сили досягати цілей.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі для всіх знаків Зодіаку на тиждень із 14 по 20 серпня 2023 року включно.

Ось які карти випали цього тижня

Овен — Шістка жезлів

Ще ця карта називається Владикою тріумфу, і вона обіцяє успіх, грошові надходження, позитивний результат роботи, виграш.

Телець — перевернуте Колесо Фортуни

Найближчим часом у Вас може повторитися щось неприємне, повернутися стара проблема, яка здавалася вирішеною, або пропасти даремно докладені зусилля.

Близнюки — Сімка кубків

В третій тиждень серпня Ви можете зануритися в ілюзії і зробити невірний вибір. Будьте обережні та не ризикуйте, якщо цього можна уникнути.

Рак — перевернута Четвірка пентаклів

У цьому положенні картка попереджає, що наступного тижня Ви можете втратити контроль над ситуацією, а гроші можуть просто "витекти крізь пальці". Таке може статися через Вашу безтурботність, будьте обережні.

Лев — перевернута П’ятірка жезлів

Незабаром Ви можете знайти новий вдалий вихід із неприємної ситуації. Старий конфлікт може вирішитися на користь миру та гармонії. Також для Вас настав чудовий час, щоб зайнятися спортом та змінювати старі звички.

Діва — перевернутий Суд

Ця карта вказує, що у вашому житті можливо давно назріли зміни, але ви з якихось причин їм чините опір. Перегляньте свої життєві пріоритети, можливо насправді все ж таки варто вже щось змінити?

Терези — Закохані

Скоро Вам може знадобитися ухвалити якесь рішення. Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, серця і розуму, вони будуть у гармонії один з одним і підкажуть правильну відповідь. Саме час склеїти розбите, відновити зруйноване, помиритись з тими, з ким у сварці.

Скорпіон — Сімка пентаклів

Ця карта вказує на те, що ви незадоволені тим, що маєте. Можливо, Ви очікували більшого, а можливо, хотіли чогось іншого. Карта радить не приймати поспішних рішень, сповільнитись, приділити час близьким, а можливо навіть порадувати когось приємним сюрпризом.

Стрілець – перевернута Вежа

Настав час для змін у вашому житті. У звичайному положенні карта каже, що вони будуть серйозними та болючими, проте перевернута Вежа вказує на те, що Ви готові до змін на краще, і зможете легко їх прийняти.

Козоріг — Імператор

Наступного тижня Ви можете реалізуватися та добре показати себе в якійсь із сфер життя. Не бійтеся відстоювати свою точку зору і йти до своєї мети — успіх буде на Вашому боці.

Водолій — перевернута Королева жезлів

Найближчим часом Ви можете бути схильні до імпульсивних непродуманих вчинків та конфліктів, а у відносинах можуть проявитися ревнощі та марнославство. Побережіть своїх близьких, щоб не посваритися на рівному місці.

Риби — перевернута Шістка кубків

Наступного тижня Ви можете зіткнутися з серйозними змінами — будьте готові до них, відпустіть минулі образи і тяжкі спогади, і будьте відкриті до майбутнього.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця року за картами Таро.