Не дайте інфекціям пережити зиму: чим потрібно обробити ґрунт наприкінці сезону

Можна купити готовий засіб, але дешевше його приготувати самостійно з недорогих компонентів

У фінальний період сезону необхідно проводити дезінфекцію ґрунту, щоб максимально виключити наявність інфекцій — будь то борошниста роса або фітофторозна інфекція.

Як пише cpykami, спорова маса легко перезимовує, і шкідливі мікроорганізми стають викликом для садівників та городників у наступному році. Проте існує простий і ефективний спосіб дезінфікувати верхні шари ґрунту, щоб майбутні посіви проростали без проблем і давали рясні, здорові врожаї.

Чим знезаразити ґрунт

Найкращим варіантом буде приготувати або придбати вже готову надоцтову кислоту.

Для приготування розчину потрібно взяти 1 літр 9% оцту та 200 мл 3% аптечного перекису водню. Змішайте ці два компоненти у відповідній ємності, щільно закрийте та залиште на тиждень (але не більше 10 днів) у темному місці. Після закінчення часу візьміть склянку приготованої вами надоцтової кислоти і додайте її у відро з водою. Отриманим розчином обробіть ґрунт, поверхню теплиці, а також стовбури та гілки рослин (головне, щоб вони були позбавлені листя).

Цей склад можна використовувати для поливу ґрунту як у теплиці, так і на грядках. Проста обробка таким засобом позитивно впливає на ґрунт, сприяючи усуненню надлишку інфекцій.

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