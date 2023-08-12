Ці знаки Зодіаку можуть розбагатіти вже до кінця літа

На деяких гроші можуть впасти просто з неба

Останній місяць літа принесе багато можливостей покращити своє матеріальне становище відразу для трьох знаків Зодіаку.

Йдеться про Левів, Терезів та Скорпіонів, говорить фінансовий гороскоп за картами Таро, складений на серпень 2023 року.

Левам випало Колесо Фортуни

Найближчим часом Ви можете отримати щасливий квиток у краще життя, можливо, підвернеться якась хороша можливість або трапиться ще щось хороше, що різко покращить Ваше фінансове становище і збоку може здатися чистим везінням.

Терезам випав Суд

У Вас до кінця літа може різко змінитися фінансова ситуація, швидше за все на краще. Вас можуть підвищити на роботі, а розпочата справа може успішно закінчитись. Також картка може вказувати на швидкий переїзд.

Скорпіонам випав Король пентаклів

Цей король обіцяє фінансову стабільність, впевненість, вигідні угоди, виграші, отримання спадщини. Однак пам’ятайте, що успіх потрібно заслужити, і нечесні методи Вам щастя не принесуть.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в грошовому плані до кінця року за картами Таро.