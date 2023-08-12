Цибулева муха зникне без сліду: як подолати небезпечного шкідника

Невелика комаха здатна знищити весь урожай

Усі зусилля городника, що він докладав для вирощування овочів, може занулити цибулева муха. Цей шкідник має скромні розміри, але приносить величезну шкоду і знищує врожаї цибулі та часнику.

Ознаки ураження цибулевою мухою

Візуально помітити шкідника дуже складно, тому що яйця та личинки цибулевої дуже маленькі. До того ж вони знаходяться під землею. Тому потрібно орієнтуватися на стан рослини.

Явні ознаки поразки шкідником — пір’я цибулі перестало рости, пожовтіло, а стріли всихають, з’явився гнилий запах.

Приголомшливого ефекту в боротьбі з цибулевою мухою допоможе досягти один з найдешевших продуктів з кухні — сіль.

Як приготувати розчин від цибулевої мухи

У 10 літрах води потрібно розвести 30 грамів звичайної кухонної солі, а після додати стільки ж йодованої. Також потрібно додати до розчину столову ложку нашатирного спирту.

Компоненти потрібно ретельно перемішати та починати обробку рослин. Розчин від цибулевої мухи вносять під корінь. Через три тижні обробку цибулі та часнику від шкідників потрібно повторити, але вже сольовим розчином без додавання нашатирного спирту.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим можна підгодувати цибулю наприкінці сезону перед збиранням урожаю.