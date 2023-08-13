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Свято 13 серпня: що робити на Євдокимів день, щоб був достаток та добробут

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Це останній день перед початком Успенського посту
Це останній день перед початком Успенського посту. Фото Freepik

Потрібно остерігатися з’ясування стосунків у домі і вирушати в далеку дорогу

Неділя, 13 серпня, у православній християнській традиції за церковним календарем являє собою час, коли віряни відзначають пам’ять про праведного Євдокима Каппадокійського, який жив у IX столітті. Цей день також відомий як день Євдокима в народному календарі.

На честь Євдокимова дня, який вважався своєрідним святом молоді, юнаки та дівчата намагалися весело провести час. Вони влаштовували хороводи, співали пісні та фліртували один з одним. Хлопці шукали собі наречених, а дівчата — наречених.

Після дня Євдокима настає Успенський піст, який триватиме з 14 до 27 серпня. 13 серпня вважається останнім днем перед постом, коли дозволено м’ясну їжу.

13 серпня необхідно підтримувати своїх близьких та забезпечувати їм допомогу. Таким чином, ви створите умови для залучення удачі та благополуччя у своє життя.

Що не можна робити 13 серпня

  • Сваритися, лаятися, з’ясовувати стосунки — може порушити душевну рівновагу сім’ї і призвести до нещасть.
  • Демонструвати свою зовнішність, фізичну силу та матеріальний добробут — до проблем та невдач.
  • Вирушати в далеку дорогу — такий шлях може спричинити нещастя.

Раніше "Телеграф" писав, що у третьому літньому місяці в Україні відзначається низка важливих державних дат. Раніше "Телеграф" публікував календар свят на серпень 2023 року. Додамо, що в Україні продовжили воєнний стан, тому у серпні у зв’язку зі святами не буде додаткових вихідних чи скорочених робочих днів.

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