Морква і буряк зростатимуть як на дріжджах: дві підгодівлі, про які захочуть дізнатися сусіди

Використовувати ці засоби для поливу рекомендується 1 раз на тиждень

Вирощуючи буряк та моркву, кожен городник прагне отримати не лише великі, а й смачні коренеплоди. Отримати чудовий урожай зі смачними плодами при вирощуванні коренеплідних культур досить легко.

Необхідно лише провести два бюджетні, проте дуже ефективні підживлення у серпні. Перше підживлення вплине на розмір коренеплодів, тоді як друге — позитивно вплине на смакові характеристики плодів, надаючи бурякам і моркві більш виражену насолоду, пише cpykami.

1 підживлення

Основною складовою при підживленні, що сприяє розростанню великих бульб, є монокалій фосфат у дозуванні 1 столової ложки на 10 літрів води. Рекомендується посилити підживлення з додаванням 1 столової ложки гумату калію. Цю суміш слід використовувати для поливу один раз на тиждень.

2 підживлення

Для покращення смаку коренеплодів потрібно використовувати підживлення, що містить магній. Прекрасно підходить калімаг. Для приготування суміші слід в 10 л води розчинити 1 ст. л. препарату. Як і в попередньому випадку підживлення, суміш слід використовувати для поливу один раз на тиждень.

Раніше ми писали, чим у серпні підгодувати цибулю. Основне підживлення на фінальному етапі вирощування.