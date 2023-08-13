Морква і буряк зростатимуть як на дріжджах: дві підгодівлі, про які захочуть дізнатися сусіди
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Використовувати ці засоби для поливу рекомендується 1 раз на тиждень
Вирощуючи буряк та моркву, кожен городник прагне отримати не лише великі, а й смачні коренеплоди. Отримати чудовий урожай зі смачними плодами при вирощуванні коренеплідних культур досить легко.
Необхідно лише провести два бюджетні, проте дуже ефективні підживлення у серпні. Перше підживлення вплине на розмір коренеплодів, тоді як друге — позитивно вплине на смакові характеристики плодів, надаючи бурякам і моркві більш виражену насолоду, пише cpykami.
1 підживлення
Основною складовою при підживленні, що сприяє розростанню великих бульб, є монокалій фосфат у дозуванні 1 столової ложки на 10 літрів води. Рекомендується посилити підживлення з додаванням 1 столової ложки гумату калію. Цю суміш слід використовувати для поливу один раз на тиждень.
2 підживлення
Для покращення смаку коренеплодів потрібно використовувати підживлення, що містить магній. Прекрасно підходить калімаг. Для приготування суміші слід в 10 л води розчинити 1 ст. л. препарату. Як і в попередньому випадку підживлення, суміш слід використовувати для поливу один раз на тиждень.
Раніше ми писали, чим у серпні підгодувати цибулю. Основне підживлення на фінальному етапі вирощування.