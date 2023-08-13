Час змін: життя трьох знаків Зодіаку скоро може дуже сильно змінитися

Відкрийтеся назустріч новому майбутньому

Третій тиждень серпня у 2023 році може принести запаморочливі зміни в життя трьох знаків Зодіаку, при цьому, швидше за все, вони будуть на краще.

Цими знаками є Діва, Стрілець та Риби, говорить гороскоп Таро, складений на тиждень з 14 по 20 серпня включно.

Дівам випав перевернутий Суд

У цьому положенні карта каже, що зміни у Вашому житті давно назріли, проте Ви з якихось причин не даєте їм статися. Спробуйте поглянути на своє життя з боку, — може, щось все ж таки варто змінити? Це буде Вам на користь.

Стрільцям випала перевернута Вежа

У прямому положенні ця карта пророкує важкі та болючі зміни, проте перевернутою каже, що Ви готові до змін на краще, і зможете легко їх прийняти.

Рибам випала перевернута Шістка кубків

Наступного тижня на Вас також чекають серйозні зміни, — відпустіть минулі образи та тяжкі спогади, і відкрийтеся своєму майбутньому.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку у фінансовому плані наступного тижня.