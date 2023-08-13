Рус

Час змін: життя трьох знаків Зодіаку скоро може дуже сильно змінитися

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Карти Таро обіцяють зміни для Дів, Стрільців та Риб
Карти Таро обіцяють зміни для Дів, Стрільців та Риб. Фото thesun.co.uk

Відкрийтеся назустріч новому майбутньому

Третій тиждень серпня у 2023 році може принести запаморочливі зміни в життя трьох знаків Зодіаку, при цьому, швидше за все, вони будуть на краще.

Цими знаками є Діва, Стрілець та Риби, говорить гороскоп Таро, складений на тиждень з 14 по 20 серпня включно.

Дівам випав перевернутий Суд

У цьому положенні карта каже, що зміни у Вашому житті давно назріли, проте Ви з якихось причин не даєте їм статися. Спробуйте поглянути на своє життя з боку, — може, щось все ж таки варто змінити? Це буде Вам на користь.

Стрільцям випала перевернута Вежа

У прямому положенні ця карта пророкує важкі та болючі зміни, проте перевернутою каже, що Ви готові до змін на краще, і зможете легко їх прийняти.

Рибам випала перевернута Шістка кубків

Наступного тижня на Вас також чекають серйозні зміни, — відпустіть минулі образи та тяжкі спогади, і відкрийтеся своєму майбутньому.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку у фінансовому плані наступного тижня.

Теги:
#Прогноз Таро