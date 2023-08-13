Що потрібно зробити з трояндами, коли вони відцвіли: прийом досвідчених дачників

Не забудьте обрізати троянди, зробити це дуже просто

Догляд за трояндами вимагає від садівників чималих зусиль. Потрібно не лише захистити рослину від комах-шкідників, а й провести обрізання після того, як квіти зав’яли.

Що потрібно зробити з трояндами після цвітіння? Обрізати квіти, радить Телеграм-канал "Садівник".

Так, обрізка троянд – обов’язковий етап у вирощуванні цієї культури. Зів’ялі квіти псують зовнішній вигляд рослини, а ще не дають рости новим бутонам.

Як обрізати троянди

Кожен сорт потребує певного методу. Але якщо ви не знаєте, які у вас троянди, то за допомогою однієї універсальної поради зможете здійснити обрізку швидко та просто. Отже, щойно троянда відцвіте — обрізайте пагін над четвертим листом. Для цього відрахуйте зверху три листочки і видаліть їх разом із квіткою.

Варто додати, що такий спосіб підходить для всіх троянд, крім плетистих. У разі цього квітникарям потрібно видалити лише квіти.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим радять поливати троянди досвідчені дачники. Один прийом допоможе оживити навіть "дохлі" квіти. А ще ми писали, яке підживлення відлякає від троянд будь-які хвороби.