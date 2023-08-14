Що не можна робити в Успенський піст: дата та важливі заборони

В Успенський пост віряни дотримуються суворої дієти

У вівторок, 14 серпня 2023 року розпочинається Успенський піст, який триває два тижні та закінчується святом Успіння Пресвятої Богородиці 28 серпня. Також у народі цей пост називають "спасівкою", його початок збігається з Першим Спасом (Медовим).

Успенський піст присвячений Діві Марії. З 14 по 27 серпня християни дотримуються низки обмежень, детальніше про головні заборони читайте у матеріалі "Телеграф".

Що не можна їсти в Успенський піст

Дата Успенського посту – 14-27 серпня. У ці дні віряни обмежують своє харчування, не вживаючи м’ясних, рибних і молочних страв. Основну частину раціону складають овочі, фрукти, ягоди, горіхи, гриби. Єдине ослаблення у харчуванні передбачене у день Преображення Господнього, яке відзначається 19 серпня. Тоді вірянам дозволяють їсти рибу та пити вино.

Календар харчування на Успенський пост:

Понеділок, середа та п’ятниця – дозволяється вживати хліб, сіль, сирі овочі й фрукти, горіх, сухофрукти, мед;

Вівторок і четвер – додаються гарячі страви, приготовані без олії;

Субота й неділя – гарячу їжу можна готувати з олією, також допускається вживання вина.

Варта зазначити, що церква не вважає Успенський пост звичайною дієтою. Головне, до чого закликають парафіян священики в цей час, це звернення до Бога та пізнання духовних істин. Часто віряни в цей період приходять до храму покаятися і помолитися.

Що не можна робити під час Успенського посту

Крім обмежень у харчуванні, багато вірян з 14 по 27 серпня дотримуються й інших. Заборони Успенського посту:

Не можна їсти молочні продукти, м’ясо, яйця та рибу.

Заборонено пити алкоголь і палити.

Не варто піддаватися лінощам та ледарювати.

Відмова від інтимних відносин.

Обмежуються гучні гуляння.

Заборонено відмовляти у допомозі нужденним.

Не можна сваритись.

Не проводять вінчання.

Відмова від поїздок і подорожей, крім паломницьких.

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