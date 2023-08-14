Медовий Спас 2023: що не можна робити цього дня, щоб не покусали бджоли

Медовий Спас — веселе свято, але не варто відзначати його надто галасливо

В останньому місяці літа православні віряни та греко-католики відзначають кілька важливих церковних свят, і одним із них є Медовий Спас, він же Маковія. Це свято припадає на початок Успенського посту, який практично порівняний за суворістю з Великим постом.

Медовий Спас відзначається щороку 14 серпня і ця дата залишається незмінною. У 2023 році це свято приходить на понеділок. Він є першим із трьох серпневих Спасів. За ним слідуватимуть Яблучний Спас (19 серпня) та Горіховий Спас (29 серпня).

До 14 серпня зазвичай встигав дозрівати мак. Через це свято Медового Спасу також називають Маковієм. У цей час наші предки акуратно збирали мак і використовували для приготування млинців з начинкою. Молодь влаштовувала гуляння. Дівчата щедро посипали юнаків маковими зернами, жартівливо щипали і дражнили їх, підспівуючи веселі пісні.

Що не можна робити на Медовий Спас 14 серпня

Оскільки Медовий Спас збігається з початком Успенського посту, вірянам варто утриматися від вживання м’яса, молока, жирної їжі та алкоголю. Гучні святкові гуляння не підходять, але запросити близьких та друзів на сімейну тиху вечерю цілком допустимо. Також не варто:

сваритися, лаятись, бажати зла іншим людям;

купатися — можна потонути чи захворіти;

відзначати свято надто галасливо — до горя та сліз. Крім того, це і побутова заборона: бджоли не виносять гучних звуків, через що ті можуть покусати людину, яка знаходиться поряд.

Раніше ми розповідали, які продукти потрібно освятити у храмі на Медовий Спас. З цих інгредієнтів можна приготувати багато смачних страв.