Таких лише два: ці знаки Зодіаку можуть виграти щасливий квиток цього тижня
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Для них настав дуже щасливий час
Третій тиждень серпня у 2023 році принесе море везіння, щастя та позитивного настрою для двох знаків Зодіаку, — у них чудово йдуть і справи, і особисте життя.
Цими знаками є Овен і Козоріг, говорить гороскоп, складений за картами Таро на тиждень із 14 по 20 серпня.
Овнам випала Шістка жезлів
Друга назва цієї карти — "Владика тріумфу", і вона прогнозує для Вас удачу, виграш, відмінні результати в роботі та фінансові успіхи найближчого тижня.
Козорогам випав Імператор
Імператори не бідують і не нудьгують. Ця карта каже, що протягом тижня Ви можете реалізуватися та добре показати себе у якійсь із сфер життя. Не бійтеся відстоювати свою точку зору і йти до своєї мети — успіх буде на Вашому боці.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця літа за картами Таро.
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