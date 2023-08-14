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Таких лише два: ці знаки Зодіаку можуть виграти щасливий квиток цього тижня

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Доля буде прихильна до Овнів та Козорогів
Доля буде прихильна до Овнів та Козорогів

Для них настав дуже щасливий час

Третій тиждень серпня у 2023 році принесе море везіння, щастя та позитивного настрою для двох знаків Зодіаку, — у них чудово йдуть і справи, і особисте життя.

Цими знаками є Овен і Козоріг, говорить гороскоп, складений за картами Таро на тиждень із 14 по 20 серпня.

Овнам випала Шістка жезлів

Друга назва цієї карти — "Владика тріумфу", і вона прогнозує для Вас удачу, виграш, відмінні результати в роботі та фінансові успіхи найближчого тижня.

Козорогам випав Імператор

Імператори не бідують і не нудьгують. Ця карта каже, що протягом тижня Ви можете реалізуватися та добре показати себе у якійсь із сфер життя. Не бійтеся відстоювати свою точку зору і йти до своєї мети — успіх буде на Вашому боці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця літа за картами Таро.

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