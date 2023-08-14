Встигніть підгодувати цим розчином перець у серпні: урожай нікуди буде складати

Не забудьте про добрива, без них перець буде рости погано

Розкішний урожай перців можливий лише у тому випадку, якщо рослина отримує необхідні поживні речовини. За допомогою підживлення ви точно забезпечите ними овоч.

Перець потребує добрив і в серпні, пише "Земляк". Приготувати підживлення легко своїми руками.

Так, у серпні для зростання перцю потрібні кальцій, калій та інші мікроелементи. Тоді як азотні засоби у цей час протипоказані й можуть занапастити врожай. Досвідчені дачники не поспішають до магазину по готові препарати для удобрення культури, адже є ефективна саморобна альтернатива.

Як приготувати добрива для перцю? Вам знадобляться деревний попіл (2 ст. ложки), гумат калію та вода (10 л). Перемішайте усі інгредієнти. Отриманим розчином поливайте грядки з перцем. Одному кущу буде достатньо 0,5-1 л приготованого рідкого підживлення.

Крім того, дачникам рекомендується удобрювати перці після збирання першого врожаю. Так зав’язі, які ще розвиваються, швидко виростуть і дадуть нові плоди. Також пам’ятайте про поливання: воно дуже важливе у період плодоношення культури.

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