Коли садити тюльпани восени і як вибрати місце: поради досвідчених квітникарів

Для тюльпанів, як і для інших цибулинних, є оптимальні терміни посадки

Тюльпани – чудові та ніжні квіти, які символізують весняне оновлення. Їхні ніжні пелюстки, забарвлені у різноманітні відтінки — від ніжно-рожевих і навіть пастельних тонів до яскраво-червоних та фіолетових — створюють враження живих художніх палітр, що розгоряються в садах, на клумбах та грядках під час весняного розквіту. Щоб вони радували око не один рік, корисно знати, як доглядати тюльпани й після цвітіння.

А канал "Сучасна Дача" порадив, коли і як садити тюльпани під зиму. Для цих квітів, як і інших цибулинних, існують свої оптимальні періоди посадки.

Коли садити тюльпани восени

Терміни посадки цибулинних:

Нарциси, крокуси, гіацинти та фрезії (у теплих регіонах) – кінець серпня – кінець вересня. Лілії, декоративна цибуля (алліум) – вересень-жовтень. Тюльпани, часник під зиму – жовтень чи листопад залежно від регіону. Гладіолуси, еукоміс, ліатріс, фрезії – рання весна. Неріне, колхікум (Colchicum) – з травня до серпня.

Як вибрати місце для посадки тюльпанів та інших цибулинних

Вибирати місце посадки цибулинних рослин слід з урахуванням сезону їхнього цвітіння. Також важливо врахувати й те, у який період вегетації сусідніх рослин відбувається їхнє цвітіння.

Тюльпани та інші весняні цибулинні цвітуть одними з перших у саду. На початку літа на місці їх посадки залишаються або зів’яле негарне жовте листя, або голі ділянки ґрунту.

Тому краще розміщувати тюльпани та інші весняні цибулинні серед розлогих багаторічників, але краще не садити тюльпани поряд з трояндами. Попри те, що їхній період цвітіння не збігається, трояндам сусідство тюльпанів може нашкодити.