Чотирьом знакам Зодіаку цей тиждень принесе безліч проблем

Проблеми можуть виникнути на рівному місці

Третій тиждень серпня відразу для чотирьох знаків Зодіаку ознаменується виникненням проблем, конфліктів, фінансовими труднощами та іншими неприємностями.

Цими знаками є Телець, Близнюки, Рак та Водолій, говорить гороскоп Таро, складений на тиждень із 14 по 20 серпня.

Тільцям випало перевернуте Колесо Фортуни

У цьому положенні карта попереджає, що найближчим часом у Вас може повторитися щось неприємне, повернутися стара проблема, яка здавалася вирішеною, або пропасти докладені зусилля.

Близнюкам випала Сімка кубків

Ця карта ілюзій та помилок, вчинених під їх впливом. Краще поки що відкладіть важливі справи та прийняття рішень.

Ракам випала перевернута Четвірка пентаклів

Найближчими днями Ви можете втратити контроль над ситуацією, а гроші можуть просто "витекти крізь пальці". Будьте обережні, проблеми можуть викликати Ваша безтурботність.

Водоліям випала перевернута Королева жезлів

Ця карта каже, що Ви будете схильні до конфліктів та імпульсивних непродуманих вчинків, також можуть з’явитися ревнощі та марнославство.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти до кінця серпня згідно з картами Таро.