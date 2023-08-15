Що робити, якщо помідори ще зелені: від цієї підгодівлі вони швидко почервоніють

Прискорити дозрівання томатів на грядці можна без проблем

У серпні-вересні часто на дачах люди міркують про те, як прискорити процес дозрівання помідорів. Деякі з городників застосовують народні хитрощі та експериментують з різними видами підживлення.

Що робити, якщо термін вже настав, а помідори досі не набули свого звичайного червоного забарвлення? Підживіть їх сульфатом калію, пише cpykami. Ця добавка не тільки прискорить дозрівання овочевих плодів, але й зробить їх солодшими.

Як підгодувати помідори сульфатом калію

Візьміть одну столову ложку порошку сульфату калію і розведіть його в невеликому об'ємі води. Після цього перелийте отриманий розчин в десятилітрове відро з водою. Туди додайте одну чайну ложку звичайного аптечного йоду.

Поступово вливайте близько одного літра такого підживлення під кожен кущ томатів (при цьому земля має бути зволоженою). Важливо виконати це підживлення хоча б один раз протягом періоду дозрівання.

Вирощування помідорів на городі не становить особливих складнощів. Головне – стежити за підгодовуванням рослин та боротися зі шкідниками, а також правильно організовувати полив помідорів.