Саморобний еліксир відразу змусить помідори почервоніти: трюк досвідчених дачників

Завдяки підживленню томати виростуть червоними та м’ясистими

Вирощування томатів потребує добрива на різних етапах. За допомогою підживлення можна прискорити почервоніння помідорів, а особливі мікроелементи зроблять овочі м’ясистими та смачними.

Досвідчені дачники радять удобрювати помідори саморобним розчином. Про це розповідає матеріал Ukr.media.

Так, городникам потрібні два ключові інгредієнти для приготування корисного підживлення – сульфат калію та йод. Обидві речовини позитивно відбиваються на розвитку томатів та прискорюють дозрівання плодів.

Як зробити добрива для помідорів? Слід розчинити в 10 л води дві чайні ложки сульфату калію та 10 крапель йоду. Отриманим "еліксиром" обприскуйте кущі томатів на дачній ділянці.

Раніше "Телеграф" розповідав про інші секрети дачників, які допоможуть здобути розкішний урожай томатів. За допомогою одного прийому вдасться уникнути потріскування помідорів. Головне, звернути увагу на те, як ви поливаєте культуру.

Також ми писали, як швидко відновити зів’ялі помідори на грядках. Пам’ятайте, що на якість томатів впливає дефіцит поживних речовин.