Чому потрібно обрізати троянди у вересні та як це правильно зробити: корисні поради

Якщо ви хочете отримати великі та пишні кущі – обов’язково обрізайте свої квіти

Обрізка є важливим етапом для рослин. Це сприяє їхньому цвітінню чи плодоношенню, а також захищає їх від хвороб і робить більш енергійними. Сьогодні ми розповімо, як подбати про кущі троянд, щоб отримати рясне цвітіння наступного сезону.

Щоб зберегти свої кущі троянд, розгляньте можливість їхнього обрізання на початку осені, пише портал santeplus. Це сприятиме їхньому здоровому зростанню та стимулює цвітіння в майбутньому.

Коли обрізати кущі троянд

З настанням осені троянди потребують попередньої обрізки перед більш серйозним весняним обрізанням. Осіннє обрізування вважається необов’язковим і менш практикованим, але, тим не менш, воно корисне, оскільки дозволяє зберегти кущ і доповнює весняне обрізання. Цей процес допомагає очистити троянди, а також сприяє утворенню нових гілок для підготовки до наступного цвітіння.

Як правильно обрізати кущі троянд

Щоб досягти успіху в осінній обрізці, використовуйте гострі ножиці, щоб видалити мертву деревину, тендітні гілки і старі гілки з основи. Також видаляйте хворі або гнилі гілки. Якщо ви збережете їх, ваш кущ може зіпсуватися взимку і заразити довколишні рослини. Також позбавтеся від мертвого листя, яке знаходиться біля основи ваших троянд, і не додавайте його в компостну купу. Вони можуть переносити хвороби.

Після такого очищення також розпочинайте скорочення вашого куща, що полягає в зменшенні довжини гілок. Якщо ви хочете зберегти їх, обов’язково розріжте їх навпіл. Залиште найсильніші і обріжте по діагоналі на 1 см вище за нирку. Гілки, які захаращують серце вашого рожевого куща, також мають бути обрізані.

Раніше ми писали, як позбутися мурах, які атакували троянди. Там, де є ці комахи, на кущах може бути попелиця, молочком якої вони харчуються.