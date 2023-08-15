У цих знаків Зодіаку гроші ось-ось можуть витекти крізь пальці

На їхні голови незабаром можуть звалитися фінансові проблеми

Нікому не подобається втрачати гроші, проте одразу в трьох знаків Зодіаку вони можуть нібито витікти крізь пальці вже найближчим часом.

Йдеться про Стрільців, Козорогів та Водоліїв, попереджає фінансовий гороскоп Таро, складений на тиждень до 20 серпня включно.

Стрільцям випала перевернута Дев’ятка жезлів

У цьому вигляді картка попереджає, що найближчими днями на Вас можуть чекати втрати, перешкоди та відстрочки у справах фінансових.

Козорогам випала перевернута Дев’ятка пентаклів

Цього тижня на Вас чекає нерозсудливість і фінансові втрати, можливо, Ви десь проігноруєте свій внутрішній голос і зробите помилку. Ви можете втратити щось, здобуте великою працею, зіткнутися із підступністю чи шахрайством.

Водоліям випала П’ятірка кубків

Вас скоро можуть чекати збитки, непередбачені витрати, або ж отримання меншого прибутку, ніж очікувалося, — проте не варто турбуватися, це лише тимчасово.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку у фінансовому плані до кінця року за картами Таро.