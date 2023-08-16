У двох знаків Зодіаку скоро випаруються всі проблеми, обіцяють карти Таро

Не ігноруйте свій внутрішній голос

Багатьом так чи інакше докучають різноманітні неприємні моменти в житті, проте одразу в двох знаків Зодіаку вони можуть випаруватися вже цього тижня.

Йдеться про Левів та Терезів, каже гороскоп Таро, складений на тиждень до 20 серпня.

Левам випала перевернута П’ятірка жезлів

У цьому положенні карта обіцяє, що вже найближчими днями Ви можете знайти новий вдалий вихід із неприємної ситуації. На місці старого конфлікту може відновитися мир та гармонія. Також для Вас зараз можливо настав час почати змінювати старі звички і зайнятися спортом.

Терезам випали Закохані

Днями у Вас може виникнути необхідність прийняти важливе рішення. Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, серця і розуму, вони будуть у гармонії один з одним і підкажуть правильну відповідь. Саме час склеїти розбите, відновити зруйноване, помиритись з тими, з ким у сварці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця року за картами Таро.