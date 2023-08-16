Внесіть трохи фарб до осіннього саду: які рослини не бояться холодів

Осінь — це не лише сезон збирання врожаю.

Попри осінні холоди, ви завжди можете прикрасити свій сад, вирощуючи квітучі рослини та декоративні чагарники. Навіть перепади температури і сіра погода не завадять вам внести трохи фарб, щоб прикрасити ваш сад. Щобільше, деякі рослини дуже добре ростуть восени.

Ділимося списком із 10 рослин, які можна посіяти в саду восени, щоб вони зацвіли. Ці квіти віддають перевагу прохолодному, добре дренованому ґрунту, пише портал santeplus.

Рослини, які можна посадити восени

Нарциси

Ця проста у догляді рослина характеризується коротким періодом цвітіння, який триває лише 15 днів. Нарцис любить прохолодні глинисті ґрунти.

Садова примула

Садова примула — багаторічна та витривала рослина, яку легко вирощувати в саду. Примула любить дренований, свіжий і багатий на гумус ґрунт, а також віддає перевагу півтіні. Придбані в горщиках примули можна висаджувати в період з початку осені до кінця зими.

Озима жимолость

Цей чагарник можна розмістити в півтіні, але сонячне освітлення сприятиме рясному цвітінню. Зимова жимолость пристосовується до будь-якого ґрунту. Тільки обов’язково обробіть ґрунт, щоб він був пухким.

Фіалки

Ця лікарська та їстівна рослина прикрашає сади своїми красивими різноманітними квітами. Рогата фіалка любить дреновані і легкі ґрунти, а фіалка запашна віддає перевагу свіжим і багатим ґрунтам.

Клематис

Клематис — це багаторічна рослина, що характеризується рясним цвітінням з дрібними або великими квітками різного забарвлення. Ідеальний час для посадки клематисів – з осені до весни.

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