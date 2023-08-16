Щоб отримати пишну і гарну герань, просто збризкайте їх цим інгредієнтом: елементарна хитрість

Завдяки всього одному інгредієнту, ви зможете чудово підгодувати свої герані

Квіткові герані – багаторічні квітучі рослини, які цінуються декоративним виглядом. Ці трав’янисті рослини можна вирощувати у землі, у горщиках чи горщиках. А для отримання пишних та красивих кольорів достатньо лише одного інгредієнта.

Щоб герані були пишними та сильнорослими, за ними важливо правильно доглядати, пише santeplus. Для цього відкрийте для себе один простий інгредієнт, який ви можете додати до горщика з геранню, щоб отримати красиві квіти.

Чим полити герань, щоб вона пишно цвіла

Все, що вам потрібно – це цукор. Це ефективний природний інгредієнт для пожвавлення рослин, особливо, коли взимку вони починають втрачати свій колір. Нестача світла в холодну пору року може призвести до пожовтіння листя рослин. Щоб цього уникнути, просто посипте ґрунт чайною ложкою цукрової пудри.

Також можна змішати цукор та кавову гущу, що є гарним добривом для рослин. Ця суміш дасть поштовх рослинам і стимулюватиме зростання їхнього коріння. Потім обов’язково полийте ґрунт, щоб суміш добре ввібралася.

Щоб забезпечити ваші рослини додатковими поживними речовинами, можна змішати цукор з іншими натуральними продуктами, такими як оцет або дріжджі, щоб удобрити ваші рослини, особливо ті, які ростуть на городі.

Зверніть увагу, що цукор слід використовувати ощадливо. Хоча він корисний для рослин, він також живить бактерії. Передозування може прискорити їх розвиток і призвести до гниття рослин.

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