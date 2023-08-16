Троянди квітнутимуть пишніше та яскравіше: встигніть підгодувати їх у вересні

Досвідчені садівники знають, що за допомогою підгодівлі троянди цвітимуть ще краще

При вирощуванні троянд важливо не забувати про різні добрива. Завдяки корисним мікроелементам цвітіння буде пишним та буйним протягом усього сезону й довше.

Досвідчені дачники радять підгодовувати троянди й у вересні. Про це розповідає матеріал Ukr.media.

На початку осені троянди продовжують давати бутони, тому підживлення рослини не зашкодить. Не поспішайте обрізати квіти, а внесіть добриво, останнє цього сезону.

Як удобрювати троянди у вересні? У пристовбурні кола вноситься 50-100 грамів золи, а під перекопування — гній, що перепрів. Крім того, квіти в цей час потребують мінеральних добрив, серед яких калімагнезій, суперфосфат, калійна сіль. Якщо подбати про підживлення кущів, вони потішать гарними та здоровими квітами.

Крім того, покращить зростання квітів ще одна проста маніпуляція. Просто видаліть хворе листя у кущів. Пошкоджені пагони троянд дачники можуть спалити, як компост їх не використовують.

Раніше "Телеграф" розповідав про правила обрізання троянд восени. Невеликі поради допоможуть квітникарям прискорити зростання культури та в майбутньому отримати розкішні квіти.