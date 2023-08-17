Що додати на ділянку, щоб відвадити слимаків та равликів: дивний, але дієвий трюк

Впоратися з паразитами-черевоногими в саду або на городі можна без агресивної хімії

Одне з головних завдань, що супроводжує дачників протягом усього сезону, боротьба зі шкідниками. Слимаки та равлики можуть "атакувати" вашу ділянку, знищуючи плоди та листя рослин.

Щоб впоратися з равликами й слимаками, досвідчені дачники використовують один простий трюк. Про це розповідає Express, відзначаючи, що спосіб є екологічно безпечним і не потребує використання агресивної хімії.

Так, черевоногі перестануть поїдати рослини в саду або на городі, якщо захистити їх мідним дротом. Наприклад, стрічку додають до верхньої частини горщиків з квітами та травами. Також дачники можуть розмістити мідну пастку безпосередньо навколо грядок, щоб створити бар’єр від усюдисущих паразитів.

Як виявилося, мідь відлякує слимаків та равликів, оскільки викликає нешкідливий електричний шок, коли шкідники торкаються неї. Крім того, матеріал перешкоджає слизу черевоногих.

Раніше "Телеграф" розповідав про боротьбу з іншими поширеними шкідниками на дачній ділянці, які можуть пошкодити врожай. Є кілька ефективних способів боротьби з навалами мурах. До речі, пестициди знову не знадобляться.