Преображення Господнє у 2023 році: що заборонено робити в це свято

Друга назва свята 19 серпня — Яблучний (Другий) Спас

У третю суботу серпня, точніше 19 числа, відзначається Другий Великий Спас, відомий також як Яблучний Спас за народним календарем або Преображення Господнє за церковним. Ця подія стосується ключових подій у житті Ісуса Христа і Богородиці.

Преображення Господнє: історія та головні традиції свята

Преображення Господнє – важлива подія для всіх православних вірян, коли Ісус Христос явився перед християнами, знаючи про все, що очікувало на нього в майбутньому, включаючи готовність йти на жертву. Це сталося в лютому чи березні перед Великоднем, проте Церква вирішила відзначати це свято влітку, щоб замінити язичницьке свято. Відомо, що наприкінці серпня слов’яни святкували свято врожаю, яке згодом перетворилося на Яблучний Спас.

19 серпня у всіх церквах дзвонять дзвони, а священники проводять служби. Віряни йдуть до храмів, щоб освятити страви, які потім будуть подані до святкового столу. У кошик для освячення обов'язково кладуть яблука.

Що не можна робити на Преображення Господнє

Вживати м’ясо, молочні продукти та яйця, але можна дозволити собі рибу – йде Успенський піст.

Їсти яблука, не освятивши їх попередньо у церкві.

Розважатися, шуміти, сварити і лихословити.

Прибиратися та прати.

Шити та в’язати.

Нагадаємо, що 24 травня ПЦУ затвердила повний перехід на новоюліанський календар, а це означає, що багато свят тепер відзначатимуться в інші дати. Зміни набудуть чинності з 1 вересня, тому у 2024 році Преображення Господнє відзначатиметься за новою датою.