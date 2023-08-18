Лише один знак Зодіаку може втілити мрії до кінця літа, обіцяють карти Таро

Можливо доведеться попрацювати, але воно того варте

Останній місяць літа одному знаку Зодіаку надасть можливість знайти натхнення, реалізувати свої таланти та втілити мрії.

І цим знаком Зодіаку є Терези, говорить гороскоп Таро на серпень 2023 року, складений "Телеграфом".

Терезам випала карта Зірка

Це одна з найпозитивніших карт у колоді, яка каже, що перед Вами раптово можуть відчинитися двері в цілий новий чудовий світ, — ось-ось можуть статися позитивні події, буде дуже легко досягти успіхів, Ви будете "в ресурсі" займатися самореалізацією, втілювати свої мрії та таланти. Якщо раніше Вас щось ніби сковувало, заважало рухатися вперед, то ці пута можуть нарешті зникнути.

Якщо Ви все ж таки не відчуваєте в собі нічого подібного, то спробуйте зайнятися медитацією, це може допомогти Вам налаштуватися на правильний лад.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця року за картами Таро.

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