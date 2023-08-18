Гороскоп Таро на тиждень: Дів чекають неприємності, а Раків, — кінець чорної смуги
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Розповідаємо, що чекає на всі знаки найближчим часом
Кінець літа багатьом принесе добрі новини, удачу та позитивні події, однак у деяких не обійдеться і без втрат.
Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі для всіх знаків Зодіаку на тиждень із 21 по 27 серпня 2023 року включно.
Овен — перевернута Сімка мечів
Найближчим часом урівноважиться якась ситуація у Вашому житті. Якщо Вас недооцінювали або образили, незабаром ця проблема вирішиться. Ви можете отримати вибачення, визнання, винагороду за свої зусилля.
Телець — Туз пентаклів
Ваша праця принесе результат і робота окупиться. Найближчим часом карта обіцяє Вам процвітання та нові придбання. Чекайте на хороші новини щодо роботи, бізнесу, власності.
Близнюки — перевернута Вісімка жезлів
У цьому положенні карта вказує на те, що Ви, можливо, занадто багато на себе звалили і женете вперед паровоза, варто сповільнитися, інакше нашкодите як собі, так і своїм відносинам з оточуючими.
Рак — Король кубків
Це надзвичайно гарна карта, яка передбачає кінець чорної смуги, домашній затишок, щирість і щедрість. Також є шанс, що скоро Ви зустрінете когось особливого.
Лев — перевернутий Маг
Це карта непослідовності та безладдя. Вона вказує, що найближчим часом або у Вас буде хаос у думках і Ви можете серйозно замислитися над якимось аморальним вчинком, або у Вашому житті з’явиться неприємна особа, якій не можна довіряти.
Діва — перевернута Дев’ятка жезлів
Найближчим часом у Вашому житті може спливти якась неприємність, яка з Вами вже траплялася, — це може бути повернення старої проблеми або людини з минулого. Будьте зібрані і насторожі, тоді Ви зможете дати відсіч і все вирішити на краще.
Терези — перевернута Десятка пентаклів
У звичайному положенні карта називається Владикою багатства, але в перевернутому навпаки попереджає, що незабаром Ваше фінансове та матеріальне благополуччя може опинитися під загрозою. Уникайте підписання важливих документів та фінансових ризиків.
Скорпіон — Місяць
Це карта обману. Можливо, у найближчий тиждень Ви будете нечесні з кимось або із самим собою, потрапите в полон розчарування та розгубленості. Намагайтеся не піддаватися ілюзіям і зберігати ясність розуму.
Стрілець — перевернутий Імператор
У цьому положенні карта вказує на крах планів та бездіяльність. Можливо, Вам складно впоратися з поточним становищем, і Ви ніяк не можете підлаштувати життя під нові реалії, не впевнені в собі, тому не можете зрушити далі.
Козоріг — Шістка жезлів
Ще ця карта називається Владикою тріумфу, і вона обіцяє успіх, грошові надходження, позитивний результат роботи, виграш.
Водолій — перевернута Верховна жриця
Незабаром у Вас можуть раптово спливти якісь проблеми, при цьому розум буде затьмарений, що тільки погіршить ситуацію. Намагайтеся найближчого тижня менше виявляти емоції і не робити необдуманих вчинків.
Риби — Четвірка жезлів
Друга назва карти — Владика завершеної роботи. Вона може вказувати на те, що в найближчому майбутньому на Вас чекає благополучний і щасливий результат чогось, будь то робочі, сімейні, романтичні справи або боротьба з хворобою.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця року за картами Таро.