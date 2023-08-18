Гороскоп Таро на тиждень: Дів чекають неприємності, а Раків, — кінець чорної смуги

Розповідаємо, що чекає на всі знаки найближчим часом

Кінець літа багатьом принесе добрі новини, удачу та позитивні події, однак у деяких не обійдеться і без втрат.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі для всіх знаків Зодіаку на тиждень із 21 по 27 серпня 2023 року включно.

Ось які карти випали цього тижня

Овен — перевернута Сімка мечів

Найближчим часом урівноважиться якась ситуація у Вашому житті. Якщо Вас недооцінювали або образили, незабаром ця проблема вирішиться. Ви можете отримати вибачення, визнання, винагороду за свої зусилля.

Телець — Туз пентаклів

Ваша праця принесе результат і робота окупиться. Найближчим часом карта обіцяє Вам процвітання та нові придбання. Чекайте на хороші новини щодо роботи, бізнесу, власності.

Близнюки — перевернута Вісімка жезлів

У цьому положенні карта вказує на те, що Ви, можливо, занадто багато на себе звалили і женете вперед паровоза, варто сповільнитися, інакше нашкодите як собі, так і своїм відносинам з оточуючими.

Рак — Король кубків

Це надзвичайно гарна карта, яка передбачає кінець чорної смуги, домашній затишок, щирість і щедрість. Також є шанс, що скоро Ви зустрінете когось особливого.

Лев — перевернутий Маг

Це карта непослідовності та безладдя. Вона вказує, що найближчим часом або у Вас буде хаос у думках і Ви можете серйозно замислитися над якимось аморальним вчинком, або у Вашому житті з’явиться неприємна особа, якій не можна довіряти.

Діва — перевернута Дев’ятка жезлів

Найближчим часом у Вашому житті може спливти якась неприємність, яка з Вами вже траплялася, — це може бути повернення старої проблеми або людини з минулого. Будьте зібрані і насторожі, тоді Ви зможете дати відсіч і все вирішити на краще.

Терези — перевернута Десятка пентаклів

У звичайному положенні карта називається Владикою багатства, але в перевернутому навпаки попереджає, що незабаром Ваше фінансове та матеріальне благополуччя може опинитися під загрозою. Уникайте підписання важливих документів та фінансових ризиків.

Скорпіон — Місяць

Це карта обману. Можливо, у найближчий тиждень Ви будете нечесні з кимось або із самим собою, потрапите в полон розчарування та розгубленості. Намагайтеся не піддаватися ілюзіям і зберігати ясність розуму.

Стрілець — перевернутий Імператор

У цьому положенні карта вказує на крах планів та бездіяльність. Можливо, Вам складно впоратися з поточним становищем, і Ви ніяк не можете підлаштувати життя під нові реалії, не впевнені в собі, тому не можете зрушити далі.

Козоріг — Шістка жезлів

Ще ця карта називається Владикою тріумфу, і вона обіцяє успіх, грошові надходження, позитивний результат роботи, виграш.

Водолій — перевернута Верховна жриця

Незабаром у Вас можуть раптово спливти якісь проблеми, при цьому розум буде затьмарений, що тільки погіршить ситуацію. Намагайтеся найближчого тижня менше виявляти емоції і не робити необдуманих вчинків.

Риби — Четвірка жезлів

Друга назва карти — Владика завершеної роботи. Вона може вказувати на те, що в найближчому майбутньому на Вас чекає благополучний і щасливий результат чогось, будь то робочі, сімейні, романтичні справи або боротьба з хворобою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця року за картами Таро.