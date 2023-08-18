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Гороскоп Таро на тиждень: Дів чекають неприємності, а Раків, — кінець чорної смуги

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
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Зробили розклад Таро для кожного знака Зодіаку на тиждень із 21 по 27 серпня Новина оновлена 18 серпня 2023, 12:22
Зробили розклад Таро для кожного знака Зодіаку на тиждень із 21 по 27 серпня. Фото pixabay.com

Розповідаємо, що чекає на всі знаки найближчим часом

Кінець літа багатьом принесе добрі новини, удачу та позитивні події, однак у деяких не обійдеться і без втрат.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі для всіх знаків Зодіаку на тиждень із 21 по 27 серпня 2023 року включно.

Ось які карти випали цього тижня

Овен — перевернута Сімка мечів

Найближчим часом урівноважиться якась ситуація у Вашому житті. Якщо Вас недооцінювали або образили, незабаром ця проблема вирішиться. Ви можете отримати вибачення, визнання, винагороду за свої зусилля.

Телець — Туз пентаклів

Ваша праця принесе результат і робота окупиться. Найближчим часом карта обіцяє Вам процвітання та нові придбання. Чекайте на хороші новини щодо роботи, бізнесу, власності.

Близнюки — перевернута Вісімка жезлів

У цьому положенні карта вказує на те, що Ви, можливо, занадто багато на себе звалили і женете вперед паровоза, варто сповільнитися, інакше нашкодите як собі, так і своїм відносинам з оточуючими.

Рак — Король кубків

Це надзвичайно гарна карта, яка передбачає кінець чорної смуги, домашній затишок, щирість і щедрість. Також є шанс, що скоро Ви зустрінете когось особливого.

Лев — перевернутий Маг

Це карта непослідовності та безладдя. Вона вказує, що найближчим часом або у Вас буде хаос у думках і Ви можете серйозно замислитися над якимось аморальним вчинком, або у Вашому житті з’явиться неприємна особа, якій не можна довіряти.

Діва — перевернута Дев’ятка жезлів

Найближчим часом у Вашому житті може спливти якась неприємність, яка з Вами вже траплялася, — це може бути повернення старої проблеми або людини з минулого. Будьте зібрані і насторожі, тоді Ви зможете дати відсіч і все вирішити на краще.

Терези — перевернута Десятка пентаклів

У звичайному положенні карта називається Владикою багатства, але в перевернутому навпаки попереджає, що незабаром Ваше фінансове та матеріальне благополуччя може опинитися під загрозою. Уникайте підписання важливих документів та фінансових ризиків.

Скорпіон — Місяць

Це карта обману. Можливо, у найближчий тиждень Ви будете нечесні з кимось або із самим собою, потрапите в полон розчарування та розгубленості. Намагайтеся не піддаватися ілюзіям і зберігати ясність розуму.

Стрілець — перевернутий Імператор

У цьому положенні карта вказує на крах планів та бездіяльність. Можливо, Вам складно впоратися з поточним становищем, і Ви ніяк не можете підлаштувати життя під нові реалії, не впевнені в собі, тому не можете зрушити далі.

Козоріг — Шістка жезлів

Ще ця карта називається Владикою тріумфу, і вона обіцяє успіх, грошові надходження, позитивний результат роботи, виграш.

Водолій — перевернута Верховна жриця

Незабаром у Вас можуть раптово спливти якісь проблеми, при цьому розум буде затьмарений, що тільки погіршить ситуацію. Намагайтеся найближчого тижня менше виявляти емоції і не робити необдуманих вчинків.

Риби — Четвірка жезлів

Друга назва карти — Владика завершеної роботи. Вона може вказувати на те, що в найближчому майбутньому на Вас чекає благополучний і щасливий результат чогось, будь то робочі, сімейні, романтичні справи або боротьба з хворобою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця року за картами Таро.

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