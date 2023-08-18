Знищіть бур’яни назавжди за допомогою простих ефективних рішень "з кухні": топ-3 засоби

Використовувати ці методи головне дуже обережно

І у людей, і у тварин, і рослин є така "особливість", як звикати до будь-яких умов життя. Саме тому деякі бур’яни досить стійкі до "стандартних" гербіцидів. На щастя, є альтернативні та саморобні методи видалення небажаних рослин.

Як пише видання Express, знищити бур’яни на своєму городі, в саду або між плитами у дворі можна підручними засобами, які є на кожній кухні. Зазначимо, що із цими засобами варто бути максимально обережними, щоб не нашкодити корисним рослинам.

Як позбутися бур’янів дорученими засобами

Окріп

Кипляча вода ефективна тільки в тому сенсі, що вона може вбити або зів’яти рослину зверху, а це означає, що бур’ян може вижити, використовуючи свою кореневу систему під землею, щоб відростити себе. Тому одноразове використання окропу не знищить бур’яни назавжди. А ось багаторазове обливання бур’янів киплячою водою з часом виснажить ресурси кореневої системи настільки, що рослина загине.

Оцет

Оцет може ефективно знищувати бур’яни між тріщинами у дорожньому покритті; проте його не слід використовувати поряд з іншими рослинами, оскільки це може призвести до того, що вони також пожовтіють і помруть. Змішайте білий оцет з рідиною для миття посуду, щоб отримати потужний та ефективний засіб для знищення бур’янів.

Сіль

Сіль може бути ефективною, якщо її полити в ґрунт, щоб убити коріння бур’янів. Також сіль має потужну дію, і може вбивати слимаків, бактерії, грибки, комах та черв’яків.

Раніше "Телеграф" розповідав, що одне із злісних бур’янів, з якими стикаються дачники, це мокриця. Однак ефективні способи допоможуть позбутися цієї небажаної рослини.