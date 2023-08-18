Чим удобрити сад восени: які та коли вносити

У ґрунті мають накопичитися поживні речовини на наступний сезон

Удобрення садових культур наприкінці сезону допоможе їм пройти період зимового спокою та забезпечить початковим підживленням та енергією для активного старту наступної весни. Якщо помідори у серпні потрібно підгодувати золою, то основна потреба садових дерев – такі мінеральні речовини, як фосфор та калій.

Як інформує Ukr.Media, для кожного виду потрібні свої окремі пропорції та концентрація. Також важливий час, у який треба вносити підживлення.

Як удобрювати сад восени – рекомендації фахівців

Груші та яблуні підгодовуємо відразу після збирання врожаю. Їм знадобиться півтори склянки суперфосфату та одна склянка сульфату калію під кожне дерево.

У вересні потрібно удобрити черешні та вишні. Для підживлення на одне дерево потрібні три столові ложки сульфату калію та одна склянка суперфосфату.

Смородину підгодовуємо двічі. Наприкінці вересня — на початку жовтня потрібно удобрити смородину, використовуючи 1/2 склянки суперфосфату та 2/3 склянки сульфату калію. Наприкінці жовтня удобріть смородину половиною відра гною, що перепрів.

Якщо у вас на ділянці є айва та аґрус, підживіть ці культури наприкінці вересня — на початку жовтня та наприкінці жовтня. Перший раз – подвійний суперфосфат (1,5 столової ложки) та сульфат калію (4 столові ложки). Вдруге — теж пів відра гною, що перепрів.

Малині буде достатньо одного разу — для підживлення використовуйте гній, що перепрів. На один квадратний метр посадки потрібно 3 кілограми, удобрення проводиться наприкінці жовтня.

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