Позбавтеся павуків у будинку за допомогою рослин: шкідники ненавидять ці запахи

Ці методи дуже доступні та бюджетні

Наприкінці серпня починається сезон парування павуків, а це означає, що багато будинків можуть зіткнутися з небажаними гостями. На щастя, є кілька простих лайфхаків, які допоможуть запобігти "нападу" павуків на ваше житло.

Наприклад, позбутися павуків можна посадивши в себе вдома деякі рослини, пише видання Express. Ці шкідники ненавидять певні запахи, тому варто розпорошити ці пахощі по будинку.

Як прогнати павуків із дому

Лаванда

Павуки "терпіти не можуть" лаванду і хочуть бути якомога далі від її запаху, а це означає, що будинок, який пахне лавандою, ідеальний. Можна використовувати як рослини для відлякування шкідників, як олія лаванди, щоб поширити аромат по всьому будинку.

М’ята

Ще один запах, який павуки не переносять, – це свіжий запах м’яти. Засвітіть свічку з ароматом м’яти, щоб поширити аромат, або навіть додайте свіжу м’яту в деякі з ваших страв, щоб виразний запах відлякнув їх. Можна також нанести трохи олії м’яти на ватяний диск і протерти ним підвіконня, щоб відвадити небажаних гостей.

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