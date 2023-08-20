Збиратимете огірки аж до перших морозів: чим удобрити овоч

Приготувати корисне підживлення для огірків можна своїми руками

За допомогою особливого добрива для огірків можна продовжити період збирання врожаю. Рослина плодоноситиме восени мало не до заморозків, якщо обробити культуру "зеленим розчином".

Досвідчені дачники радять підгодовувати огірки саморобним засобом із трав’янистих рослин, тоді культура плодоноситиме аж до середини жовтня. Про це пише Ukr.media.

Удобрювати огірки потрібно для того, щоб підвищити їхню морозостійкість. Для цього городники в рівних частинах змішують чотири рослини: мох, папороть, люпин (альтернативний варіант – будь-які бобові чи кропива), кінський щавель (або ревінь). У зручну ємність засипте зелену масу (на рівні половини), залийте водою та залиште на тиждень.

Отриманий настрій слід розбавити водою у відсотковому співвідношенні 1 до 10. Після цього обробляйте розчином грядки з огірками. Достатньо раз на тиждень обприскувати листя і підгодовувати коріння. Абсолютно натуральний та екологічний засіб допоможе вам довше насолоджуватися свіжими плодами.

Раніше "Телеграф" розповідав про інші необхідні огіркам добрива. У серпні дачники можуть підгодувати рослину, щоб овоч не жовтів.