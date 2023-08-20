Троянди зацвітуть швидше та пишніше, якщо проробити з ними один дачний трюк

Не забувайте про добрива троянд, тим паче знадобиться лише один натуральний інгредієнт

Вирощування троянд — копітка праця. Дачники повинні не тільки своєчасно обрізати квіти, а й вносити корисні підживлення. Завдяки останньому троянди будуть квітнути швидше та пишніше.

Щоб покращити цвітіння троянд, досвідчені садівники радять удобрювати рослину банановою шкіркою. Порадою поділилося видання Mirror.

Так, бананова шкірка може використовуватися садівниками як добриво. Цей натуральний продукт стимулює цвітіння, робить кущі троянд здоровими та пишними, а не зів’ялими й тьмяними.

Слід внести бананову шкірку під час посадки троянд. Продукт наситить рослину калієм, який необхідний квітам. Перш ніж помістити корінь троянди в ґрунт, покладіть туди бананову шкірку. Краще нарізати чи подрібнити продукт, щоб живильні елементи швидше засвоювалися.

Калій, отриманий трояндами з бананової шкірки, не лише сприяє пишному цвітінню, а й зміцнює імунітет культури. Крім того, таке добриво запобігатиме появі у кущів слабких стебел і тьмяно-зеленого листя.

Раніше "Телеграф" ділився іншими корисними порадами, які допоможуть виростити розкішні троянди на ділянці. Квітникарі рекомендують продовжувати удобрювати квітіи й у вересні.