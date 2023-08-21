Привіт, красиве життя: ці знаки Зодіаку скоро можуть дозволити собі розкіш

Їм варто чекати на покращення фінансового стану вже найближчим часом

Кінець літа 2023 року буде надзвичайно сприятливим у фінансовому плані відразу для двох знаків Зодіаку — мало того, що їм на все вистачатиме, вони, можливо, зможуть собі дозволити і щось, що раніше вважали за розкіш.

Йдеться про такі знаки як Рак і Терези, говорить грошовий гороскоп Таро, складений на тиждень із 21 по 27 серпня.

Ракам випала Імператриця

Імператриці не бідують. Ця карта обіцяє фінансову стабільність, достаток, благополуччя та добробут. Незабаром у Вас можливе зростання доходів, при цьому грошей може вистачати не тільки на необхідні речі, але ще й може залишитися щось, щоб побалувати себе.

Терезам випала Королева пентаклів

Ця одна з найсприятливіших карток у фінансовому розкладі, і вона каже, що найближчим часом Ви розумно розпоряджатиметеся своїми фінансами, що дозволить покращити своє матеріальне становище, зробити вигідні вкладення, досягти процвітання. Також найближчим часом Ви можете дозволити собі щось, що раніше вважали за розкіш.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку у фінансовому плані до кінця року за картами Таро.