Ці рослини позбавлять вас від щурів у саду: гризуни втечуть миттєво

Відлякати гризунів можна без хімії та різних пасток

Щури можуть докучати, коли гніздяться в саду, і, щобільше, вони можуть навіть почати шукати притулок усередині будинку. Щоб уникнути таких проблем, і гуманним способом позбутися цих гризунів досить просто посадити на своїй ділянці деякі рослини.

Як зазначає видання Express, є як мінімум три садові рослини, які можуть допомогти відлякати щурів від саду. Гризуни терпіти не можуть їхній запах, тому швидко і якнайдалі від них тікають.

Як вивести щурів із саду

М’ята — її сильний запах дуже неприємний для щурів, тому це відмінна рослина для відлякування гризунів.

Часник — його запах також відштовхує гризунів. Вони вагатимуться, перш ніж наблизитися до нього. Можна також бризнути часниковою водою в щуру нору, щоб шкідники напевно покинули вашу ділянку.

— його запах також відштовхує гризунів. Вони вагатимуться, перш ніж наблизитися до нього. Можна також бризнути часниковою водою в щуру нору, щоб шкідники напевно покинули вашу ділянку. Лаванда також є рослиною, яка добре відлякує гризунів. Причина її сильний запах, який абсолютно не подобається щурам. Його сильний запах може відбити в них бажання шукати їжу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ваша ділянка може зацікавити кротів. На щастя, є гуманні способи впоратися із цим шкідником.