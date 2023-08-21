Двічі на тиждень обробляйте рослини цим розчином: шкідники і не сунуться
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Щоб відвадити від ділянки небажаних комах, необов’язково витрачати гроші на хімікати
Боротьба зі шкідниками – основне завдання для дачників протягом усього сезону. Досвідчені городники замість агресивної хімії використовують проти паразитів саморобні засоби.
Щоб відвадити шкідників від саду та городу, скористайтесь натуральним розчином. Про це йдеться у матеріалі Ukr.media.
Так, справжнім помічником із догляду за земельними "квадратами" стануть натуральні інгредієнти – часник чи цибуля. З лушпиння цих овочів дачники можуть приготувати спрей. Засіб, який легко зробити своїми руками, відлякає шкідників.
Як приготувати часниково-цибулевий розчин від паразитів на дачній ділянці? Спочатку зберіть лушпиння цибулі та часнику, помістіть у каструлю, залийте водою і прокип’ятіть на невеликому вогні протягом 10 хвилин. Після цього залиште суміш, щоб вона охолола. Далі отриманий розчин залийте в пульверизатор.
Проводьте обприскування рослин у саду та на городі двічі на тиждень. Засіб відвадить від ваших рослин найпоширеніших шкідників, зокрема попелиці й павутинного кліща.
Урожай городників страждає не лише від комах, а й від черевоногих. Однак розчин з підручних засобів допоможе позбутися слимаків на ділянці.